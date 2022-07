POL-OG: Rheinmünster, Stollhofen - Kellerbrand

Zell am Harmersbach (ots) - Ein 33 Jahre alter Mann musste am späten Montagabend aufgrund seines aggressiven Verhaltens in der Kappellenstraße in eine Spezialklinik gebracht werden. Der stark alkoholisierte Mann soll im Rahmen eines Einsatzes Helfer des DRK attackiert, glücklicherweise jedoch nicht verletzt haben. Im weiteren Verlauf musste er durch alarmierte Beamte des Polizeireviers Haslach aufgrund seines ...

mehr