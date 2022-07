Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Stollhofen - Kellerbrand

Nachtragsmeldung

Rheinmünster (ots)

Nachdem es bereits am Montagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße zu einem kleinen Brand gekommen war, musste die Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch erneut ausrücken. Ein noch Unbekannter soll kurz nach Mitternacht den Reifen eines Fahrrads entzündet und hierdurch angrenzende Holzverschläge und Glasscheiben in Mitleidenschaft gezogen haben. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zusammenhang zum vorangegangenen Brand wird geprüft. Sollte der Verursacher ausfindig gemacht werden, wird er nicht nur die Kosten der Schäden begleichen müssen. Er sieht sich zudem mit einem Strafverfahren konfrontiert.

/ya

Ursprungsmeldung vom 12.07.2022, 14.40 Uhr

Rheinmünster, Stollhofen - Kellerbrand

Rheinmünster, Stollhofen Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinmünster, der Beamten des Polizeireviers Bühl und des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster waren am Montagabend in der Gartenstraße gefragt. Gegen 23:15 Uhr kam es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus, bei welchem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

/nk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell