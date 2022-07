Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220604.2 Brunsbüttel: Zeugen nach Diebstahl gesucht!

Brunsbüttel (ots)

Am vergangenen Freitag hat ein Unbekannter über Tag von einem in Brunsbüttel geparkten Fahrzeug ein Kennzeichen entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Gegen 16.45 Uhr stellte der Geschädigte seinen Hyundai Tucson mit Meldorfer Kennzeichen in der Eddelaker Straße in Höhe der Hundewiese ab. Als der Mann gegen 17.25 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er das Fehlen des hinteren Kennzeichens. Auch an dem vorderen hatte sich offenbar jemand zu schaffen gemacht, hat dieses jedoch nicht mitgenommen. Möglicherweise wurde der Täter während der Tatausführung gestört.

Da sich die Tat am helllichten Tag ereignete, gibt es möglicherweise Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben. Sie sollten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell