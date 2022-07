POL-IZ: 220704.1 Itzehoe: Aktion rund ums Fahrrad

Itzehoe (ots) - Am Donnerstag um 14:35 Uhr rückte die Polizei zu einem Streit am Bürgerbüro in der Reichenstraße aus. Dort wurde eine 50jährige Itzehoerin durch einen Sicherheitsmitarbeiter zurückgehalten und aufgefordert, einen Mundschutz zu tragen. Die Dame war aufgrund der aktuellen Coronaregeln nicht einverstanden und es entbrannte ein Disput, bei dem der ...

mehr