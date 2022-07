Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220701.3 Itzehoe: Streit vor dem Bürgerbüro um einen Mundschutz

Am Donnerstag um 14:35 Uhr rückte die Polizei zu einem Streit am Bürgerbüro in der Reichenstraße aus. Dort wurde eine 50jährige Itzehoerin durch einen Sicherheitsmitarbeiter zurückgehalten und aufgefordert, einen Mundschutz zu tragen. Die Dame war aufgrund der aktuellen Coronaregeln nicht einverstanden und es entbrannte ein Disput, bei dem der Sicherheitsmitarbeiter versuchte, die Dame trotz Gegenwehr mit körperlichem Einsatz aus den Räumlichkeiten zu verweisen. Dabei verdrehte dieser den Finger der Itzehoerin, welche mit einem Biss in seinen Oberarm reagierte. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu einer wechselseitigen Körperverletzung auf und befragte Zeugen zum Geschehen.

