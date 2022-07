Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Erwischt!

Lahr (ots)

Eine Zeugin ertappte am Mittwoch in der Früh einen 20-Jährigen, der versuchte in der Gutleutstraße einen Zigarettenautomaten aufzuflexen, um an das Bargeld zu gelangen. Die lauten Geräusche um ungefähr 2:30 Uhr machten die Frau hellhörig, weshalb sie die Polizei verständigte. Eine im Anschluss durchgeführte Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolgreich und die Beamten konnten einen Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Er sieht sich nun mit einem Strafverfahren konfrontiert.

/ab

