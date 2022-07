Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Danebenbenommen

Baden-Baden (ots)

Das Verhalten eines 36-Jährigen am Dienstagabend in einer Gaststätte in der Gernsbacher Straße und bei den folgenden polizeilichen Maßnahmen hat nun strafrechtliche Konsequenzen für ihn. Nachdem der Mann aufgrund seines betrunkenen Zustandes gegen 23 Uhr abgewiesen und gebeten wurde die Örtlichkeit zu verlassen, weigerte sich dieser offenbar, weshalb die Polizei kontaktiert wurde. Auch nach Ausspruch eines Platzverweises verhielt sich der Betrunkene widerspenstig, weshalb die Polizeibeamten den Widerstand leistenden Mann in Handschellen legen mussten. Er beleidigte die Beamten mehrfach und sprach Drohungen gegen diese aus. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, wurde er in seine Wohnung begleitet.

/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell