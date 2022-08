Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der A 29 mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 12.08.2022, ereignete sich gegen 17:35 Uhr auf der A 29 in Höhe der Anschlussstelle Großenkneten in Fahrtrichtung Ahlhorner Dreieck, ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernt. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemeinde Großenkneten, Landkreis Oldenburg.

Eine 77 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Vechta befuhr mit ihrem Fahrzeug den Überholfahrstreifen in Richtung Ahlhorner Dreieck. An der Anschlussstelle Großenkneten fuhren zwei Pkw auf die Autobahn auf und wechselten sofort auf den Überholfahrstreifen. Dort fuhr die Pkw-Fahrerin auf einen dunklen Audi aus Polen auf. Beide Fahrzeuge begaben sich nach der Kollision auf den Standstreifen. Als der Fahrer des polnischen Fahrzeuges bemerkte, dass man offensichtlich die Polizei für die Unfallaufnahme anrief, setzte das Fahrzeug trotz eines starken Heckschadens seine Fahrt fort. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch negativ. Zeugen die Angaben zum flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Ahlhorn unter 04435-9316-0 in Verbindung zu setzen.

Der Sachschaden am Fahrzeug die Frau aus dem Landkreis Vechta wird auf ca. 8.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell