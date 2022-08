Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Umweltdelikt auf Autobahnparkplatz -Zeugenaufruf-

Am Morgen des 13.08.2022 stellten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn gegen 03:30 Uhr auf dem Autobahnparkplatz zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und der Rastanlage Wildeshausen in Fahrtrichtung Bremen ein Umweltdelikt fest. Der Parkplatz befindet sich im Bereich der Gemarkung Wildeshausen, Landkreis Oldenburg.

Bislang unbekannte Täter hatten auf dem Parkplatz im Schutz der Dunkelheit drei große und ein kleines Ölfass abgestellt. In allen Fässer befinden sich nach derzeitigen Erkenntnissen noch zum Teil erhebliche Mengen an Restflüssigkeiten. Zudem konnten an der Ablagestelle deutliche Reifenspuren und markante Schuheindruckspuren durch die Polizei gesichert werden. Die Polizei bittet darum, dass sich Personen, die vom Freitag, 12.08.2022, ca. 21:00 Uhr bis zum Samstagmorgen um 03:30 Uhr auf dem Parkplatz angehalten haben und Hinweise zur Ablagerung geben können, sich unter Telefon 04435-9316-0 bei der Autobahnpolizei in Ahlhorn zu melden. Ein Foto der abgestellten Fässer ist beigefügt.

