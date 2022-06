Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dieseldiebe entwenden 800 Liter aus abgestelltem LKW in Estorf

Stade (ots)

Bisher unbekannte Dieseldiebe sind am gestrigen Donnerstag zwischen 07:00 h und 11:00 h in Estorf in der Landstraße auf das Gelände des dortigen Sportplatzes gelangt und haben bei einem dort abgestellten MAN-LKW den Tankdeckel aufgebrochen.

Anschließend wurden aus dem Tank ca. 800 Liter Diesel abgezapft und mitgenommen.

Der oder die Täter müssen dabei für den Abtransport mit einem passenden Anhänger oder Fahrzeug am Tatort gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.600 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell