POL-STD: 43-jähriger Fußgänger am Stader Bahnhof von Bus touchiert und schwer verletzt

Am heutigen Nachmittag gegen 14:30 h kam es in Stade am dortigen Bahnhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 43-jähriger Fußgänger schwere Verletzungen erlitt.

Der Stader hatte vor einem anfahrenden Linienbus an einen Fußgängerüberweg plötzlich die Straße überquert. Der 52-jährige Busfahrer hatte zwar noch eine Vollbremsung durchgeführt, der Bus touchierte aber den Stader.

Dieser stürzte auf die Straße und verletzte sich dabei schwer. Passanten reagierten sofort und leisteten Erste Hilfe. Der Stader musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden. Der Busfahrer blieb bis auf einen Schock unverletzt. Die ca. 30 Fahrgäste im Bus wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

Um derartige schwere Unfälle zu vermeiden, rät Polizeisprecher Rainer Bohmbach allen Fußgängern: "Lassen Sie sich Zeit! Betreten Sie die Fahrbahn nicht überraschend oder unmittelbar vor einem Fahrzeug, auch nicht auf einem Zebrastreifen. Der Autofahrer kann Sie sonst möglicherweise nicht früh genug sehen und anhalten."

