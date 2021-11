Polizeipräsidium Ulm

Am Montag wurden bei einem Unfall auf der A7 bei Langenau zwei Personen verletzt.

Gegen 4.45 Uhr fuhr ein Ford-Fahrer auf der A7 von Niederstotzingen in Richtung Langenau. Kurz vor dem Parkplatz Donauried fuhr er auf Lastwagen auf. Das Auto fing Feuer und entzündete die Ladung des Sattelaufliegers. Der Autofahrer und der Beifahrer wurden schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Feuerwehr löschte beide Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 120.000 Euro. Abschlepper mussten die Fahrzeuge aufwändig bergen. Deshalb war die A7 in Richtung Ulm stundenlang voll gesperrt.

