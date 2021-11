Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Alkohol und Drogen am Steuer

Zu viel getrunken hatte ein Mann am Sonntag in Ulm.

Ulm (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei gegen 19.15 Uhr einen Betrunkenen. Der sei in seinen Mercedes gestiegen und losgefahren. Kurz darauf fiel der Mann in einem Cafe in Ulm auf. Er konnte keinen Impfnachweis zeigen. Deshalb wurde er weggeschickt und stieg wieder betrunken ins Auto. Eine Streife kontrollierte den Mann wenig später in der Keltergasse. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass er zu viel Alkohol getrunken hat. Auch soll er Rauschgift genommen haben. Der Mann musste mit in ein Krankenhaus. Ein Arzt nahm ihm Blut ab, das jetzt untersucht wird. Seinen Führerschein nahmen die Polizisten dem 34-Jährige ab. Den Mann erwarten mehrere Anzeigen.

Hinweis der Polizei: Das Unfallrisiko steigt bereits bei geringem Alkoholkonsum. Alkohol beeinflusst die Hör- und Sehfähigkeit, sowie das Koordinations- und Reaktionsvermögen. Entfernungen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss unterschätzen Gefahren und sind enthemmt. Wer betrunken Auto fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Deshalb drohen der Verlust der Fahrerlaubnis, hohe Geldbußen und Punkte im Verkehrszentralregister. Die Polizei empfiehlt daher konsequent zwischen Alkoholkonsum und Fahren zu trennen.

