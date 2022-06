Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 56-jähriger Radfahrer bei Sturz im alten Land tödlich verletzt, Einbrecher in Deinster Fischzucht erbeuten Maschinen, Werkzeuge und einen Radlader

Stade (ots)

1. 56-jähriger Radfahrer bei Sturz im alten Land tödlich verletzt

Am heutigen frühen Morgen gegen 07:20 h ist es in Guderhandviertel im Alten Land zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 56-jähriger Radfahrer ums Leben kam.

Der Neuenkirchener war mit seinem Pedelec auf dem Weg zur Arbeit, nach Angaben von Zeugen ohne Fremdeinwirkung plötzlich gestürzt und hatte sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen.

Ein zufällig vorbeikommender Taxifahrer sowie Anwohner leisteten zwar noch vorbildlich Erste Hilfe aber auch die eingesetzte Horneburger Rettungswagenbesatzung, die Mitglieder der AED-Gruppe der Feuerwehr Steinkirchen sowie der Buxtehuder Notarzt und die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 29 aus Hamburg konnten dem 56-Jährigen nicht mehr helfen.

Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Da die Schülerinnen und Schüler der nahegelegenen Grundschule die Rettungsarbeiten beobachten konnten, wurden drei Notfallseelsorger in die Schule entsandt.

Dort wurden die Kinder in einer Veranstaltung betreut und anschließend von ihren Eltern abgeholt.

2. Einbrecher in Deinster Fischzucht erbeuten Maschinen, Werkzeuge und einen Radlader

Unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht zwischen 22:30 h und 04:30 h in Deinste in der Straße "Im Mühlenfeld" auf das Gelände eines dortigen Fischzuchtbetriebes gelangt und haben einen Werkstattraum aufgebrochen.

Aus diesem konnten der oder die Täter dann mehrere Werkzeuge und Kettensägen entwenden, Zusätzlich erbeuteten die Unbekannten dann noch einen Radlader, luden diesem auf ein passendes Transportfahrzeug auf und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch und Radladerdiebstahl in Verbindung stehen könnten sowie die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 01449-933510 bei der Polizeistation Fredenbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell