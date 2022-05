POL-STD: Dieseldiebe in Buxtehude entwenden 200 Liter Kraftstoff

Stade (ots) - In Stade ist es in den vergangenen sechs Wochen mindestens zu drei Fällen gekommen, bei denen sich Personen an der Haustür als falsche "Wasserwerker" bzw. Mitarbeiter der Hausverwaltung ausgeben und sich so Zutritt zu den jeweiligen Wohnungen verschafft haben. Jedes Mal benutzten die Unbekannten den Vorwand, es gäbe einen Wasserrohrbruch oder ...

mehr