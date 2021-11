Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 20.11.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Brand in Wellness Club - Dietzenbach

Zu einem Brand einer Außensauna in einem Wellness Clubs in Dietzenbach wurden am Freitagabend Kräfte der Feuerwehr und Polizei gerufen. Besucher der Saunalandschaft hatten gegen 21.10 Uhr den Brand bemerkt und versuchten, nach Alarmierung der Rettungskräfte, die Flammen zu löschen. Dabei wurde ein Mitarbeiter des Clubs durch Rauchgas leicht verletzt - eine stationäre Behandlung war aber nicht erforderlich. Durch die hinzugeeilten Rettungskräfte der freiwilligen Feuerwehr Dietzenbach konnte der Brand gelöscht werden. Nach erster erfolgter Schätzung entstand durch die Flammen ein Sachschaden von ca. 200.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 20.11.2021, Name PvD

