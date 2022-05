Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Wochenende, vom 29.04.2022 bis einschließlich 01.05.2022, verzeichnete die Polizeiinspektion Idar-Oberstein ca. 70 Einsätze, in denen polizeiliches Erscheinen erforderlich war.

Am Freitag, kam es gegen 15:30 Uhr, auf der L160 von Fischbach kommend in Richtung Breitenthal, zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Leichtkraftradfahrer, der beim Anfahren unglücklicherweise wegrutschte und sich hierdurch leicht verletzte. Gegen 21:40 Uhr wurde hiesiger Dienststelle eine Schlägerei im Bereich des Kammerwoogs gemeldet, bei der ca. 6 Jugendliche involviert waren. Aufgrund der Alkoholisierung der Beteiligten konnte zunächst kein genauer Tathergang eruiert werden. Dieser ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Um ca. 22:50 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten Anzeichen für einen Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln feststellen. Der freiwillig durchgeführte Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Betroffene aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Nahbollenbacher Straße zu einer starken Rauchentwicklung in den Geschäftsräumen eines Restaurants, wobei die Brandursache bisher nicht geklärt werden konnte und die Folgeermittlungen durch die Kriminalpolizei durchgeführt werden.

Am Samstag ereignete sich, gegen 12:30 Uhr, auf der K21 zwischen Hottenbach und Weiden, eine Verfolgungsfahrt zwischen einer Streifenwagenbesatzung und einem Rollerfahrer, der versuchte vor dem Streifenwagen zu flüchten. Die Fahrt erstreckte sich über mehrere Feldwege. Nach mehreren Minuten hielt der 15-jährige Fahrzeugführer an und ließ sich widerstandslos überwältigen und wurde, nach Beendigung der Maßnahme, an dessen Eltern übergeben. Ihn erwarten nun weitere Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne gültigen Versicherungsschutz. Gegen 17:30 Uhr kam es auf dem Vorplatz des Modepark Röthers zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, wobei einem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Die Jugendlichen wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigte übergeben.

Am Sonntag, den 08.05.2022, kam es zu keinen nennenswerten Ereignissen.

