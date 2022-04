Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Jugendliche tricksen mit MAXX-Ticket und attackieren Busfahrerin

Wattenheim - Grünstadt - 01.04.2022, 18:40 Uhr (ots)

Eine 49-jährige Busfahrerin bemerkte zwei jugendliche Mädchen, die beim Einsteigen in den Bus in Wattenheim offensichtlich ein MAXX-Ticket zugestellt bekamen. Bei der Kontrolle stellte die 49-Jährige unzweifelhaft fest, dass das vorgelegte MAXX-Ticket nicht zu den Jugendlichen gehörte, weshalb das Ticket einbehalten wurde. Die tatsächliche Inhaberin könne es sich persönlich abholen. Am Bahnhof Grünstadt forderten die beiden Mädchen von der Busfahrerin energisch die Herausgabe des MAXX-Tickets. Die Busfahrerin wurde in der Folge als Rassistin beschimpft und von den Mädchen an den Haaren gezogen. Auch traten die Jugendlichen nach der Busfahrerin. Die Mädchen flüchteten dann unerkannt. Die 49-Jährige musste sich in ambulante Behandlung begeben.

