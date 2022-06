POL-STD: Porsche in Buxtehude entwendet - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots) - Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag, den 12.05. und Mittwoch, den 01.06. in Buxtehude-Ketzendorf einen dort auf einem Seitenstreifen vor einem Einfamilienhaus abgestellten Porsche entwendet. Der 911 Carrera 4 Coupe in atlas-grau-metallic hat das Kennzeichen STD-E 54 und stellt einen Wert von ca. 45.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Autodiebstahl geben können oder ...

