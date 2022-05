POL-PB: 47 Verkehrsverstöße bei gemeinsamer Polizeikontrolle auf der Bollerbornstraße festgestellt

Paderborn-Wewer (ots) - Die Polizei hat am frühen Mittwochnachmittag einen mutmaßlichen Drogendealer auf einem Kinderspielplatz an der Straße Am Börnteich in Paderborn-Wewer festgenommen. Eine Zeugin hatte sich bei der Polizei gemeldet, da sie gegen 13.36 Uhr die Übergabe von Betäubungsmitteln an einen 20-jährigen Mann beobachtet haben will. Die sofort eingesetzten Einsatzkräfte trafen den 20-Jährigen noch vor ...

