POL-PB: Wohnungseinbruch am Vormittag - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

Ein oder mehrere unbekannte/r Täter brachen am Mittwoch, 25.05.2022 zwischen 9.15 Uhr und 12.25 Uhr in eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Westernmauer in Paderborn ein.

Der Bewohner verließ seine Wohnung am Mittwoch, 25.05.2022 gegen 09.15 Uhr und stellte bei seiner Rückkehr gegen 12.15 Uhr die Wohnungstür offenstehend vor. Diese habe er bei Verlassen abgeschlossen.

Der oder die Täter hebelten die Tür auf und verschafften sich Zutritt zur Wohnung. Hier nahmen sie eine Playstation 4 und zwei JBL-Boxen mit.

Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Personen in oder am Haus gesehen oder kann sonstige Angaben zum möglichen Tathergang machen? Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell