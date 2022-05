Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Raub gesucht

Paderborn (ots)

Nach einem Raub auf der Neuhäuser Straße Mittwochnacht in Paderborn sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 29-jähriger Mann erschien gegen Mitternacht auf der Wache an der Riemekestraße. Laut eigener Angabe habe er um 23.00 Uhr einen Kiosk an der Neuhäuser Straße verlassen. Ein Mann, der mit einem Begleiter zur gleichen Zeit ebenfalls im Kiosk gewesen sein soll, sei zusammen mit ihm nach draußen gegangen. Auf der Straße vor dem Kiosk sei der 29-Jährige dann von diesem Mann attackiert worden, dadurch zu Boden gefallen und dort weiter geschlagen worden. Im Anschluss habe der Täter die Geldbörse genommen und sei gemeinsam mt dem Begleiter aus dem Kiosk in Richtung Westerntor geflüchtet. Der 29-Jährige verletzte sich bei dem Raub leicht im Gesicht und am Arm. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, hellhäutig und von normaler Statur sein. Er sprach deutsch und hatte schwarze, mittellange Haare. Die zweite Person soll ungefähr genau so alt wie der Täter sein. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell