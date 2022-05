Polizei Paderborn

POL-PB: Tageseinbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Paderborn-Wewer (ots)

Ein oder mehrere unbekannte/r Täter brachen am Mittwoch, 25.05.2022 zwischen 8.15 Uhr und 10.25 Uhr in ein Einfamilienhaus am Pagels Hof in Wewer ein.

Die Bewohnerin des Hauses verließ das Anwesen am Mittwoch (25.05.2022) gegen 8.25 Uhr und wunderte sich bei Ihrer Rückkehr gegen 10.25 Uhr über die herabgelassenen Jalousien. Diese habe sie vor Verlassen hochgezogen. Zudem stellte sie Beschädigungen an der Haustür fest.

Die 50-jährige informierte von einer Nachbarin aus die Polizei und ihren Mann, der das Haus kurz vor ihr verlassen hatte. Dieser bestätigte, dass der oder die Täter sein Büro durchwühlt und seine Geldbörse mit einem dreistelligen Geldbetrag mitgenommen hätten.

Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder kann sonstige Angaben zum möglichen Tathergang machen? Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell