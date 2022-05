Polizei Paderborn

POL-PB: Gute Nachricht: Keine Plünderungen nach dem Tornado

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei zieht den Zeugenaufruf nach dem mutmaßlichen Diebstahl von Textilien aus einem Laden an der Westernmauer zurück (Polizeibericht vom 23.05.2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5229639). Die Geschäftsinhaberin des vermeintlich geplünderten Ladens teilte am Dienstag mit, dass der Kleiderständer mit den fehlenden Textilien im zweiten Geschoss des Wohn- und Geschäftshauses stand. Wie er dort hinkam, ist nicht bekannt. Die am Samstag erstattete Anzeige wird zurückgezogen.

Der Polizei sind nach dem Tornado keine ähnlichen Straftaten angezeigt worden.

