Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Vallendar

Bendorf/Rhein (ots)

Am frühen Morgen des 27.04.2022 kam es in der Höhrer Straße in Vallendar zu einer Verkehrsunfallflucht. Der PKW der Geschädigten stand am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Rathausplatz geparkt. Ein/e bislang unbekannte Fahrer/-in eines weißen Kraftfahrzeugs touchierte beim Vorbeifahren den grauen Toyota Aygo der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell