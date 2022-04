Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrskontrollen in Vallendar und Bendorf - Zwei Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss erwischt - 26-Jähriger versuchte vor Polizei zu flüchten

Bendorf (ots)

Vallendar, B 42

Am 27.04.2022 um 00:10 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Bendorf in Vallendar an der B 42 in Fahrtrichtung Neuwied eine Verkehrskontrolle durch. Als sich ein 26-jähriger Pkw-Fahrer der Kontrollstelle näherte, konnten die Beamten erkennen, wie dieser unvermittelt auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbog und mit überhöhter Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Fahrtrichtung flüchtete. In der Folge überfuhr der 26-Jährige zwei rotzeigende Lichtzeichenanlagen und versuchte sich der Kontrolle des verfolgenden Streifenwagens über die Westerwaldstraße, Goethestraße, Wilgeshohl und Heerstraße zu entziehen. Hierbei wurde glücklicherweise niemand gefährdet. Im Anschluss stellte der 26-Jährige seinen Pkw vor einer Garage ab, sodass er durch die Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden konnte. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnten bei dem Pkw-Fahrer drogentypische Beweisanzeichen festgestellt werden, die durch einen durchgeführten Drogenvortest bestätigt wurden. Daher wurde dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Weiterhin wurde der Führerschein des 26-Jährigen einbehalten. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bendorf/Rhein, Hauptstraße

Im Rahmen einer weiteren Verkehrskontrolle am 27.04.2022 um 02:05 Uhr in der Hauptstraße in Bendorf/Rhein konnten bei einer 39-jährigen Pkw-Fahrerin ebenfalls drogentypische Beweisanzeichen festgestellt werden, die durch einen durchgeführten Drogenvortest bestätigt wurden. Der 39-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Die entsprechenden Verfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell