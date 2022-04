Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseabschlussmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden in Rhens

Rhens (ots)

Am Dienstagmorgen, den 26.04.2022, kam es gegen 08:25 Uhr in Rhens auf der Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Die 81-jährige Fahrzeugführerin fuhr auf die am Ortsausgang befindliche Verkehrsinsel auf. Das Fahrzeug kippte in Folge dessen auf die rechte Fahrzeugseite und blieb so liegen. Die Fahrzeugführerin und ihr Beifahrer wurden durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und durch den Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Koblenzer Straße voll gesperrt.

