Polizei Hagen

POL-HA: Nach Nachbarschaftsstreitigkeiten in Gewahrsam genommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Freitagabend (26.11.2021) gegen 20.45 Uhr nahm die Polizei einen 41-Jähriger nach Nachbarschaftsstreitigkeiten in Gewahrsam, der sich aggressiv und unkooperativ verhielt. Bei Eintreffen der Beamten wollte sich der Mann fußläufig entfernen und ignorierte mehrfach die Aufforderung stehen zu bleiben. Er erhielt einen Platzverweis, entfernte sich zunächst, kam jedoch kurze Zeit später wieder zurück in die Mauerstraße. Er machte Anstalten auf einen anderen Mann körperlich loszugehen und ignorierte die Anweisungen der Polizei. Er kam in das Gewahrsam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell