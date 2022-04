Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung unter Fahrzeugführern- Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Samstagabend gegen 18.00 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem 59-jährigen Beifahrer die Kleine Gehrener Straße in Arnstadt und beabsichtigte das Fahrzeug zu Wenden, um es dann zu Parken. Hierbei fuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer sehr am Fahrzeug des 32-Jährigen vorbei, was diesen verärgerte und zu einer gestischen Unmutsbekundung veranlasste. Der unbekannte Fahrzeugführer stieg in der Folge aus seinem Fahrzeug aus und begab sich zum Pkw des 32-Jahrigen Fahrzeugführers, beschimpfte und beleidigte ihn und versuchte ihn gegen den Kopf zu schlagen. Der 32-Jährige konnte dem Schlag ausweichen, wurde allerdings am Bauch getroffen und leicht verletzt. Der unbekannte Täter zerschlug im weiteren Verlauf den Außenspiegel des Pkw, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zum unbekannten Täter geben können (Bezugsnummer 0089081/2022). (dl)

