Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigaretten geklaut

Weimar (ots)

Zigaretten im Wert von fast 1.000 Euro entwendete gestern gegen 14:00 Uhr ein Mann aus einem Supermarkt in der Marcel-Paul-Straße. Der Mann öffnete auf noch nicht bekannte Weise das Zigarettenregal in einem unbesetzten Kassenbereich und packte sämtliche Päckchen in einen Beutel. Als er von einer Zeugin angesprochen wurde, verließ er fluchtartig den Ort des Geschehens. Der Dieb soll etwa 45-50 Jahre alt sein, ca. 1,75m groß und schlank. Er hat ein südländisches Aussehen. Bekleidet war er mit blauen Jeans und einer khaki-farbenen Jacke. Er trug einen beigen Stoff-Beutel des Discounters bei sich. Hinweise bitte an die PI Weimar.

