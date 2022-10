FW-MH: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus - drei leicht verletzte Personen

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Am heutigen Samstag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 17.14 Uhr ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Saarner Straße im Stadtteil Broich gemeldet. Die Anruferin gab an, dass sich noch eine ältere männliche Person in der Wohnung befinden soll. Die Leitstelle alarmierte daraufhin sofort zwei Löschzüge und den Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte wurde eine Rauchentwicklung innerhalb einer Wohnung im Erdgeschoss bestätigt. Der Bewohner hatte zu diesem Zeitpunkt die Wohnung bereits verlassen. Eine vor Ort anwesende Bekannte, welche in Begleitung ihres 18 Monate alten Kleinkindes war, hatte ihren Bekannten aufgefordert, die Brandwohnung umgehend zu verlassen. Durch einen unter Atemschutz vorgehenden Trupp wurde die Wohnung erkundet. Dieser hatte im Küchenbereich einen brennenden, nicht mehr definierbaren Gegenstand vorgefunden und abgelöscht. Die Person aus der Brandwohnung, sowie die Mutter und ihr Kleinkind wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Das Gebäude wurde mittels Hochleistungslüfter entraucht. Für die Einsatzdauer von etwa 45 Minuten musste die Saarner Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. (DR)

