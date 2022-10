Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.10.2022

Heilbronn: Zeugen nach räuberischem Angriff in Heilbronn gesucht

Im Zuge eines vermeintlichen Autokaufs am Mittwoch den 21. September, gegen 22.00 Uhr, beraubten zwei bisher unbekannte Täter einen 35-Jährigen in Heilbronn. Über ein Online-Verkaufsportal hatte sich der Mann zunächst mit den Tätern am Bahnhof in Heilbronn verabredet, um den PKW-Kauf abzuwickeln. Nachdem man sich am Bahnhof getroffen hatte, stiegen die drei Männer gemeinsam in einen schwarzen BMW Touring und fuhren davon. Im Fahrzeug wurde der Kaufinteressent dann körperlich attackiert und ausgeraubt. Aus Angst vor weiteren Attacken sprang der 35-Jährige aus dem fahrenden Auto . Nach dem Sprung aus dem Auto soll der Mann zunächst mehrere Minuten benommen auf dem Boden gesessen sein, bis er von einem bisher unbekannten Passanten angesprochen wurde. Dieser soll ihn dann zunächst zu einer Straßenbahnhaltestelle gebracht und ihn in dann bis zur "Gaststätte Am Bahnhof" begleitet haben. Dort konnte der Ausgeraubte dann, mit dem Handy einer Bedienung, seine Frau anrufen.

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können. Wer hat zur Tatzeit eine Person aus einem fahrenden Auto springen sehen? Weiter wird die Person gesucht, die den verletzten Mann zur Straßenbahnhaltestelle gebracht und ihn zum Bahnhof begleitet hat.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heilbronn, Telefon 07131 1044747, in Verbindung zu setzen.

