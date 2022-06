POL-MI: Grillgut- und Getränkeautomaten aufgebrochen

Bad Oeynhausen (ots) - Zu einem Unfall unter Beteiligung zweier Fahrzeuge ist es am Dienstagabend auf der Vlothoer Straße in Rehme gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 66 Jahre alter Mann einen mit zwei weiteren Personen besetzten VW Bulli gegen 19.15 Uhr auf der Vlothoer Straße (B 514) aus Bad Oeynhausen kommend in Richtung Vlotho gesteuert. Zeitgleich beabsichtigte die Mindener Fahrerin eines Dacia an der ...

