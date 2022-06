POL-MI: Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) bietet im Spätsommer Selbstsicherheitstraining für Frauen an

Lübbecke (ots) - Einen 17-Jährigen auf einem Kleinkraftrad hat die Polizei in der Nacht zu Samstag in Blasheim angehalten. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche offenbar alkoholisiert war und zudem mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Die Kontrolle förderte aber noch weitere Vorwürfe zutage. So hatte der Preußisch Oldendorfer in seiner Umhängetasche noch verbotswidrig einen ...

