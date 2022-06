Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Randalierer (16) beißt Polizistin ins Bein - Auch ein Sicherheitsmann bekommt dessen Zähne zu spüren

Porta Westfalica, Petershagen (ots)

Wegen randalierender Gäste wurden die Beamten am frühen Samstagmorgen jeweils zu einem Zeltfest nach Porta Westfalica und nach Petershagen gerufen.

So meldete man der Polizei zunächst gegen drei Uhr einen ungebetenen Gast beim Fest in der Mittelfeldstraße in Porta Westfalica. Ein Besucher, so die Angaben, sei zuvor seitens der Security wegen seines Verhaltens dem Veranstaltungsgelände verwiesen worden, der Anordnung aber nicht nachgekommen. Stattdessen habe der Portaner mehrfach versucht, wieder auf das Gelände zu gelangen und einen Sicherheitsmann derart in den Arm gebissen, dass der 37-Jährige vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt werden musste. Weil die Beamten keine Möglichkeit hatten, den Teenager (16) bei seinen Eltern abzuliefern, wurde er bis zum Abklingen seiner Aggressivität ins Polizeigewahrsam gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen des Polizeieinsatzes verhielt sich der 16-Jährige nicht nur den Beamten verbal völlig unangemessen gegenüber, sondern biss einer Polizistin auch in deren Oberschenkel. Die Beamtin musste sich im Johannes Wesling Klinikum versorgen lassen und ihre Nachtschicht vorzeitig beenden. Nun muss sich der Jugendliche unter anderem wegen Widerstands, Beleidigung und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Ebenfalls mit der Polizei zu tun bekam es gegen 4.20 Uhr ein 23 Jahre alter Mann in Petershagen. Der soll auf dem Zeltfest an der Eldagser Straße einen Gast angegriffen haben. So versetzte der Petershäger seinem Kontrahenten offenbar einen Faustschlag ins Gesicht. Security-Mitarbeiter konnten die Auseinandersetzung beenden und den mutmaßlichen Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei in Schach halten. Während eine Rettungswagenbesatzung den verletzten 27-jährigen anderen Petershäger ins Klinikum Minden brachte, erhielt der unter Tränen aufgelöste mutmaßliche Unruhestifter nach positiven Alkoholtest einen Platzverweis, welchem er nachkam. Erst später stellte sich heraus, dass er im Rahmen des Konfliktes seinem am Boden liegenden Widersacher gegen den Kopf getreten haben soll. Aus diesem Grund eröffnete man ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung gegen ihn.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell