POL-MI: Polizei stoppt Hochzeitskorso

Preußisch Oldendorf (ots) - Zu einem schwereren Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, in Preußisch Oldendorf gekommen. Bei dem Alleinunfall auf der L767 haben sich alle drei Fahrzeuginsassen verletzt. Den Erkenntnissen zufolge, war der 19-jährige Fahrzeugführer aus Ostercappeln, zusammen mit einem 39-Jährigen und einem 14-Jährigen, auf der Leverner Straße, aus Preußisch Oldendorf kommend, in ...

