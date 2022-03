Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Zwölfjähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Am Dienstagnachmittag (08.03.2022) ereignete sich auf der Viktoriabrücke ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein zwölfjähriger Junge wurde dabei schwer verletzt.

Zur Unfallzeit gegen 16:50 Uhr fuhr der Junge mit seinem Fahrrad über die Viktoriabrücke in Richtung Bornheimer Straße und nutzte hierbei nach bisherigen Feststellungen eine gesperrte Fläche innerhalb der dortigen Baustelle, da der Verkehr in seiner Fahrtrichtung stockte. Nach Zeugenangaben soll er dann zwischen zwei in seiner Fahrtrichtung wartenden Autos hindurch gefahren ein, um auf die Gegenseite der Brücke zu gelangen. Dabei übersah er den ihm in Richtung Endenich entgegenkommenden Renault einer 42-Jährigen. Trotz einer unmittelbar von der Fahrerin eingeleiteten Bremsung kam es zur Kollision, wobei der Zwölfjährige auf der Windschutzscheibe aufschlug und schwere Verletzungen erlitt.

Ersthelfer kümmerten sich umgehend um den Zwölfjährigen, der nach der Erstversorgung vor Ort von einem Rettungswagen mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden beide Fahrtrichtungen der Viktoriabrücke voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf übernommen.

