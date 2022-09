Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 03./04.09.2022 ++

Lüneburg (ots)

- Presse - 03./04.09.22 ++

- Landkreis Lüneburg -

Lüneburg - Körperverletzung

Am Freitagabend kam es in der Straße Am Berge zwischen einem 31-jährigen, einem 23-jährigen und einem 37-jährigen zu einem Streit. Aus dem Streit entwickelte sich eine handgreifliche Auseinandersetzung mit Schlägen und Tritten. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Lüneburg - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Brand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße. Dabei brannte es in einem Mülleimer. Der Mülleimer konnte rechtzeitig gelöscht und somit ein Gebäude- und Personenschaden verhindert werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Hausflur musste die Feuerwehr den Hausflur belüften.

Barum/St.Dionys - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, gegen 15:10 Uhr, war ein 62-jähriger Mann mit seinem Wohnmobil im Bereich Barum/St. Dionys durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. In Barum fuhr der Fahrer Schlangenlinien und über einen Bordstein, wodurch der Fahrer einen Fußgänger gefährdet habe. Der Fahrer konnte wenig später durch die Polizei angehalten werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,79 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen melden sich bei der Polizei Lüneburg, 04131-83062215.

Neetze - Häusliche Gewalt

Am Samstag, gegen 23:10 Uhr, bedrohte ein 51- jähriger alkoholisierte Mann seine Familie mit einem Messer. Die Polizei konnte den Mann stellen. Zur Ausnüchterung verbrachte er die Nacht in der Zelle. Für die nächsten 14 Tage darf er die gemeinsame Wohnung nicht mehr betreten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

- Landkreis Uelzen -

Bad Bodenteich - Einbruch und Sachbeschädigung

In der Zeit vom 31.08.2022 bis zum 02.09.2022 wurde in das leerstehende Gebäude des ehemaligen Hotel "Braunschweiger Hof" in Bad Bodenteich eingebrochen und Mobiliar zerstört. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Uelzen - Person mit Aufenthaltsverbot

Freitag, um 21:39 Uhr, wird ein 22-jähriger im Innenstadtbereich von Uelzen angetroffen, obwohl er ein Aufenthaltsverbot für den Innenstadtbereich am Wochenende hat. Zur Durchsetzung des Platzverweises wird er in Gewahrsam genommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Amtsrichterin muss er von Freitagabend bis Sonntagmorgen im Gewahrsam bleiben. Bei der Überprüfung seiner Sachen wurde dann noch ein "Joint" aufgefunden. Im Gewahrsam bedrohte und beleidigte er dann noch einen Polizeibeamten. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten- und zwei Strafverfahren eingeleitet.

Bad Bevensen - Trunkenheit im Verkehr

Einer Streife fiel am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, in Bad Bevensen, ein Leichtkraftrad auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Den Mann erwartet nun Strafverfahren

Uelzen - Körperverletzung

Im Eingangs-/Ausgangsbereich einer Gaststätte in Uelzen, Gudesstraße, kam es am Samstag, um 03:45 zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Ein 23- und ein 32-jähriger schubsen und rangeln zunächst, dann fliegen die Fäuste. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

Suderburg - Gefährliche Körperverletzung

Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, geraten ein 25-jähriger und ein 26-jähriger in Suderburg, Heerstraße, aneinander. Der 26-jährige wirft dabei mit einem Bierglas nach dem 25-jährigen und trifft ihn im Gesicht. Der 25-jährige zieht sich Gesichtsverletzungen zu. Opfer und Beschuldigter sind stark alkoholisiert.

Uelzen - Diebstahl aus Gartenhaus

In der Zeit vom 01.09. bis 03.09.2022 wurde in Uelzen, OT Groß Liedern, Am Sporthafen, ein Gartenhaus aufgebrochen und ein Gasgrill entwendet. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Der Schaden beträgt ca. 300,00 Euro.

Bienenbüttel - Brand in Pflegeheim

Am Samstagabend brannte ein Mülleimer in einem Toilettenraum eines Pflegeheimes in Bienenbüttel. Da der Brand rechtzeitig entdeckt wurde, ein Brandmelder hatte ausgelöst, blieb es beim verbrannten Mülleimer. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache und zum Verursacher aufgenommen.

Uelzen - Sachbeschädigung

Am Samstagabend zwischen 21:00 Uhr und 21:40 Uhr wurde ein geparkter PKW,BMW, in Uelzen, in der Straße Schnellenmarkt mit einem Stein zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500,00 Euro.

Uelzen - Fahren unter Drogen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Uelzen, Nothmannstraße, stellt die Polizei am Samstagabend, bei einem 19-jährigen PKW-Fahrer eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren.

Uelzen - Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit einer gestürzten Rollerfahrerin wird die Polizei am Samstag, um 10:45 Uhr, in Uelzen, Greyerstraße, gerufen. Nach ersten Ermittlungen war sie vermutlich kurz abgelenkt und hat dann zu stark mit der Vorderradbremse gebremst, um hinter einem stehenden PKW anzuhalten. In der Folge stürzte die 53-jährige und zog sich dabei Verletzungen zu, konnte das Krankenhaus am gleichen Tag aber wieder verlassen. Am Roller entsteht ein Schaden von ca. 500,00 Euro.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Dannenberg - Wechselseitige Körperverletzung und Beleidigungen nach Streit in Dannenberg

Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es in Dannenberg im Rahmen einer Veranstaltung des Jugendzentrums zu Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren sowie eines 9-jährigen Kindes. Im Rahmen dieser Streitigkeiten sei es auch zu wechselseitigen Körperverletzungen und Beleidigungen gekommen. Durch die Polizei Dannenberg und Lüchow konnte der Streit geschlichtet werden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow - Feuer am Deich in Lüchow durch Einmalgrill, Zeugen gesucht

Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr wurde ein kleiner Flächenbrand am Jeetzeldeich Höhe Stettiner Straße Nr. 25 gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass durch Unbekannt ein noch brennender sogenannter "Einmal-Grill" in das dortige Gestrüpp am Deich geworfen worden ist. Das Gestrüpp und dort befindliche Äste gerieten in Brand und mussten durch die FFW Lüchow abgelöscht werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Lüchow, 05841/122-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell