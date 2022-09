Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw-Fahrer verunfallt auf Bundesstraße 71 ++ Auto kollidiert mit einem Baum ++ Fahrer verstirbt an der Unfallstelle ++ Beifahrerin schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Uelzen - Suhlendorf

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es in den Mittagsstunden des 02.09. gegen 12:45 Uhr auf der B71 zwischen Schlieckau und Wellendorf. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 87-jähriger Fahrer eines Pkw Opel Meriva alleinbeteiligt aus ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Wellendorf nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden durch die Kollision im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Fahrers aus dem Landkreis Uelzen feststellen. Die 87-jährige Beifahrerin und Ehefrau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Klinikum verbracht. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die B71 auch derzeit in beide Richtungen noch voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet.

