Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wrestedt/Reinstorf - erneut Taten -> Werkzeug gestohlen ++ Scharnebeck - Pkw kollidiert mit Baum - Fahrer schwer verletzt ++ Uelzen - Lkw-Fahrer überholt trotz Verbot - Kollision ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 02.09.2022

Lüneburg

Lüneburg -E-Scooter am Parkhaus entwendet - Hinweise

Am 01.09. wurde gegen 22:30 Uhr ein angeschlossener E-Scooter durch Unbekannte aus dem Fahrradparkhaus an der Westseite des Bahnhofes entwendet. Der Sachschaden liegt bei 700 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Wendisch Evern - Handtasche aus geparktem Pkw entwendet - Hinweise

Am 01.09. wurde durch Unbekannte im Zeitraum zwischen 09:20 und 11:30 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Pkw VW Passat zerstört und eine darin befindliche Handtasche entwendet. Der Pkw befand sich auf einem Parkplatz am Elbe-Seiten-Kanal in der Straße In der Heide. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-808870, entgegen.

Scharnebeck - Pkw kollidiert mit Baum - Fahrer schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 01.09. gegen 21:50 Uhr auf der Kreisstraße 2 zwischen Scharnebeck und Bockelkathen. Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Skoda Fabia die K2 und kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum verbracht. Der Sachschaden lag bei 8000 Euro.

Embsen - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Morgen des 02.09. kam es zwischen 09:40 und 09:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Supermarktplatz in der Bahnhofstraße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem unbekannten Fahrzeug touchierte auf dem Parkplatz einen geparkten Pkw Audi A3 in schwarz. Bei diesem entstand eine Beschädigung an der Fahrerseite und diverse Kratzer. Der Verursacher flüchtete. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-909440, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Geldbörse verschwindet beim Einkauf -> Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 72-Jährigen verschwand in den Mittagsstunden des 01.09.22 beim Einkauf im Bereich An den Ratswiesen. Die Polizei mahnt dabei um Umsicht und rät: "Tragen Sie Ihre Wertsachen auch beim Einkauf in (verschließbaren) Innentaschen!"

Lüchow, OT. Weitsche - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 34 Jahre alten Fahrer eines Pkw Renault stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 01.09.22 auf der Kreisstraße 33. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 17:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest; ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Wrestedt/Reinstorf - erneut Taten -> Werkzeug gestohlen

Diverses Werkzeuge, u.a. Kettensägen und Schleifwerkzeuge, stahlen Unbekannte in der Nacht zum 01.09.22 aus der Frontkiste eines Traktors sowie einem Holzhäcksler in einer Scheune im Parkring. Es entstand ein Schaden von mehr als 3.000 Euro. Auch in eine Werkstatt eines landwirtschaftliches Hofes in Lüder/Reinstorf gelangten Unbekannte. Dort wurden ebenfalls Werkzeuge, wie Motorsäge und Flex, gestohlen.

Ähnliche Taten ereigneten sich in den letzten Tagen/Wochen auch in Drohe und Nienwohlde. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - Lkw-Fahrer überholt trotz Verbot - Kollision

Zu einer Kollision eines Lkw mit einem Transporter kam es in den Nachmittagsstunden des 01.09.22 in der Holdenstedter Straße. Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Lkw DAF hatte gegen 15:15 Uhr trotz Überholverbotes eines VW Transporter eines 39-Jährigen in Höhe der Grundschule überholt, als dieser nach links abbog. Der 39 Jahre alte Transporter-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro.

Suderburg - "Sekundenschlaf" - von der Bundesstraße abgekommen - mit Baum kollidiert

Leichte Verletzungen erlitt ein 57 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Fox in den Nachmittagsstunden des 01.09.22 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Suderburg/Holdenstedt. Der Mann aus der Region war gegen 16:40 Uhr vermutlich aufgrund Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Baum. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 22.000 Euro.

