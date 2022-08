Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ladendieb erwischt und bereits verurteilt ++ Tuning-Kontrollen im Stadtgebiet Lüneburg ++ Kind von Auto erfasst und verletzt ++ unter Drogeneinfluss unterwegs ++ Streit am ZOB ++

Lüneburg (ots)

Presse - 30.08.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb erwischt und bereits verurteilt - "Beschleunigtes Verfahren"

Am 29.08. kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft Am Markt. Ein 22-Jähriger wurde durch eine Mitarbeiterin beim Diebstahl von Kleidungstücken beobachtet und daraufhin angesprochen. Der Wert des Diebesgutes lag bei knapp 200 Euro. Durch die alarmierte Polizei wurde der Dieb, bei welchem es sich um einen georgischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelte, vorläufig festgenommen. Am heutigen Tag wurde der junge Mann bereits im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens durch das Amtsgericht Lüneburg zu einer Geldstrafe verurteilt.

Lüneburg - Tablet-Dieb durch Ladendetektive gestellt

Zu einem Diebstahl von insgesamt fünf Tablets kam es am Abend des 29.08. gegen 17:15 Uhr in einem Elektronikmarkt an der Lüner Rennbahn. Ein 14-Jähriger entwendete die Tablets indem er diese in seinen Rucksack packte. Hierbei wurde er durch die Ladendetektive beobachtet. Nach kurzer fußläufiger Flucht vor diesen, konnte der 14-Jährige im Nahbereich gestellt werden. Die Tablets im Wert von 1500 Euro wurden sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Pedelec entwendet - Zeugenhinweise

Am Nachmittag des 29.08. wurde im Zeitraum zwischen 15:00 und 16:30 Uhr ein mit einem Faltschloss gesichertes Pedelec im Bereich eines Parkplatzes an der Reichenbachstraße entwendet. Durch den Dieb wurde ein schwarz/grünes Mountainbike der Marke Haibike entwendet. Der Sachschaden liegt bei knapp 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Roter Motorroller entwendet - Zeugen gesucht

Zu einem Diebstahl eines Motorrollers kam es am Morgen des 29.08. zwischen 09:30 und 10:00 Uhr in der Bleckeder Landstraße. Ein bisher unbekannter Dieb entwendete den roten Roller der Marke Honda und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt bei über 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Radios aus Lkw entwendet - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 27.08. und dem 29.08. entwendeten Unbekannte Lkw-Radios aus geparkten Lkw von einem Firmengelände in der Otto-Brenner-Straße. Zwei Lkw der Marke MAN wurden gewaltsam geöffnet und die darin befindlichen Radiosysteme entwendet. Eine Spurensicherung an den Fahrzeugen wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei gut 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Brennende Altpapiercontainer - Hinweise

In der Nacht zum 30.08. brannten gegen 02:00 Uhr zwei Altpapiercontainer im Bereich der Bertha-von-Suttner-Straße aus bislang ungeklärter Ursache. Drei weitere daneben befindliche Altpapiercontainer blieben unversehrt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Lüneburg gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf gut 500 Euro. Die Polizei ermittelt aufgrund einer Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Tuning-Kontrollen im Stadtgebiet Lüneburg

Im Verlaufe des 29.08. wurden im Stadtgebiet Lüneburg Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Tuning durchgeführt. Im Bereich der Käthe-Krüger-Straße konnte festgestellt werden, dass der 20-jährige Fahrer und Halter eines Pkw BMW diesen führte, obwohl diverse Fahrzeugteile nicht eingetragen und Teilegutachten nicht vorhanden waren. Bei einer weiteren Kontrolle in der Bernhard-Letterhaus-Straße wurde festgestellt, dass an einem Pkw Mercedes die Rückscheinwerfer foliert waren. In beiden Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Reppenstedt - Pkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrer wird schwer verletzt

In den Mittagsstunden des 29.08. kam es auf der Lüneburger Landstraße in Reppenstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Fahrer eines Pkw Ford Focus kam vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Senior wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

Dahlenburg - Kind von Auto erfasst und verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 29.08. gegen 17:00 Uhr in der Straße Ellringer Neetzetal. Ein 8-Jähriger fuhr nach ersten Erkenntnissen, ohne auf den Verkehr zu achten, aus einer Grundstückseinfahrt mit seinem Fahrrad auf die Straße. Hierbei kollidierte der junge Radfahrer mit einem dort fahrenden Pkw Skoda Fabia. Der 8-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Sachschaden lag bei 500 Euro.

Amt Neuhaus, OT. Pinnau - Motorradfahrerin verunfallt - von Pkw bedrängt?!

Schwere Verletzungen erlitt eine 64 Jahre alte Motorradfahrerin in den Nachmittagsstunden des 29.08.22 auf der Bundesstraße 195. Die Frau aus dem Landkreis Rotenburg war gegen 16:30 Uhr auf der Bundesstraße von Kaarßen in Richtung Pinnau unterwegs, als sie sich durch einen Pkw durch dichtes Auffahren bedrängt. Die Frau fuhr mit ihrer Honda weiter nach rechts, verlor die Kontrolle und verunfallte. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang den Pkw-Führer sich mit der Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - nach Unwohlsein bei Party beim Kleinfeldturnier -> "Schlafmittelbeeinflussung festgestellt" - Polizei ermittelt weiterhin wegen gefährlicher Körperverletzung

Nachdem im Zusammenhang mit der Party beim Kleinfeldturnier in Zernien Anfang Juli in den Nachtstunden unabhängig voneinander drei 20, 24 und 27 Jahre alte Frauen aufgrund ihres Zustands medizinisch behandelt/betreut werden mussten, ermittelt die Polizei bei den beiden 24 und 27 Jahre alten Frauen weiter wegen Gefährlicher Körperverletzung. Neben einer Alkoholisierung konnten jetzt durch Gutachten der MHH auch eine Schlafmittelbeeinflussung bei den beiden Frauen nachgewiesen werden.

Nach Hinweisen auch des eingesetzten Rettungsdienstes auf eine mögliche Parallelbeeinflussung (neben dem Alkohol) hatte die Polizei entsprechende Blutproben bei den jungen Frauen sichern lassen. Hinweise aus dem Umfeld der Frauen auf welchen Wege es zu der Schlafmittelbeeinflussung kam, gibt es derzeit nicht. Zu weiteren Straftaten in Zusammenhang mit dem Zustand der Frauen kam es nicht.

Bei der 20-Jährigen konnte im Blut keine Beeinflussung von Schlafmittel festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise der Polizei - "Check deinen Drink!"

- Getränke bei der Bedienung bestellen und selbst entgegennehmen - Von Unbekannten keine offenen Getränke annehmen - Offene Getränke nicht unbeaufsichtigt lassen - Bei Übelkeit Hilfe beim Personal suchen - Aufeinander achten und Getränke nicht aus den Augen lassen - Freundinnen/Freunde holen im Ernstfall sofort ärztliche Hilfe für das Opfer und verständigen das Personal - Bei Verdacht auf (unübliche motorische oder psychische Auffälligkeiten) ist sofort ein Arzt aufzusuchen, denn entsprechende Mittel sind oftmals nur wenige Stunden in Urin/Blut nachweisbar.

Es ist wichtig sofort Anzeige bei der Polizei zu erstatten!

Lüchow/Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel Corsa aus Salzgitter stoppte die Polizei in den Abendstunden des 29.08.22 in der Saaßer Chaussee. Bei der Kontrolle der Opel-Fahrerin gegen 19:00 Uhr stellten die Beamten bei dieser den Einfluss von Drogen und Medikamenten (u.a. Amphetamine, Kokain, THC) fest. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bereits gegen 18:00 Uhr hatte die Polizei auf der Bundesstraße 191 in Dannenberg auch einen 21 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Passat aus Tübingen kontrolliert. Auch bei ihm wurde auch aufgrund körperlicher Auffälligkeiten der Einfluss von Drogen festgestellt. Gleiches galt gegen 16:30 Uhr bei einem 24 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW aus Bayern auf der Bundesstraße 191. Ein Urintest des Mannes verlief positiv auf Kokain.

Uelzen

Uelzen - Streit am ZOB - Polizei ermittelt wegen Körperverletzungen

Zu Streitigkeiten und wechselseitigen Körperverletzungen kam es in den Nachmittagsstunden des 29.08.22 am Zentralen Omnibusbahnhof in der Hoefftstraße. Gegen 15:00 Uhr hatte ein 35-Jähruger einen 58-Jährigen mit einer Kopfnuss und einem Faustschlag verletzt. Hintergrund sind bereits länger andauernde Streitigkeiten. Gegen 18:20 Uhr kehrte der 58-Jährige dann den "Spieß um" und schlug den 35-Jährigen sowie seine 34 Jahre alte Begleiterin mit einem Schlagstock und setzte parallel Pfefferspray ein. Jedoch auch die beiden 34- und 35-Jährige sowie eine weitere unbekannte Person schlugen u.a. mit einer Bierdose zu. Alle Personen standen unter Alkoholeinfluss. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - Pedelec-Fahrer übersehen - leicht verletzt

Einen 74 Jahre alten Mann mit seinem Pedelec übersah ein 45 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler in den Nachmittagsstunden des 29.08.22 beim Rechts-Abbiegen in der Salzwedeler Straße im Bereich der Anschlussstelle Groß Liedern. Der Pkw touchierte den Senior leicht, so dass dieser stürzte und sich Schürfwunden zuzog.

