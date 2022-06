POL-EL: Niederlangen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Freren (ots) - Der Fahrer eines Transporters war am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Mühlenstraße in Freren in Richtung Ortsausgang unterwegs. Dabei musste er verkehrsbedingt halten. Dabei touchierte ein entgegenkommender, weißer Pritschenwagen beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Transporters. Der unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort in unbekannte Richtung, ohne sich um den Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

