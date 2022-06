POL-EL: Dörpen - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Heute Nacht gegen 2.25 Uhr kam es in Lingen in der Bernd-Rosemeyer-Straße zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und drang anschließend gewaltsam in eine Wohnung ein. Dort beschädigte er eine Vitrine. Daraufhin wurden die Bewohner der Wohnung wach, wobei sich der Täter gestört fühlte und anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung ...

mehr