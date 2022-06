Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Pedelcs gestohlen

Wietmarschen (ots)

In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni kam es in Wietmarschen in der Adlerstraße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einer Garage und entwendeten drei hochwertige Pedelecs der Marken "Bergamont", "Gazelle" und "E-Bike Manufaktur". Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. In derselben Zeit und Straße haben unbekannte Täter ein weiteres Pedelec der Marke Gazelle aus einer Garage entwendet. Der Schaden wird hier auf etwa 3700 Euro geschätzt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

