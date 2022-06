POL-EL: Nordhorn - Brand auf Dachstuhl

Meppen (ots) - Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Hasebrinkstraße in Meppen alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem Dekoartikel kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Rückfragen bitte an: ...

