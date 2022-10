Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Kupferdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Mehrere Gartenhütten waren das Ziel von Dieben in der Nacht auf Montag in Weinsberg. Auf dem Gelände einer Schrebergartensiedlung in der Straße "Hafenhaus" rissen die Unbekannten zwischen 14 Uhr am Sonntag und 10.30 Uhr am Montag an drei Hütten die Kupferverkleidung ab. Dabei verursachten die Täter einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Weinsberg: In Modellbaufirma eingebrochen - Wer hat etwas gesehen?

Über eine Stahltür gelangten Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag in eine Modellbaufirma in Weinsberg. Zwischen 13 Uhr am Samstag und 16.45 Uhr am Sonntag brach der oder die Täter in das Gebäude in der Abtsäckerstraße ein. Ob die Diebe etwas entwendeten, ist bislang nicht bekannt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg zu melden. Dieses nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Ilsfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

4.000 Euro Sachschaden waren die Folge einer Unfallflucht in Ilsfeld im Zeitraum zwischen Dienstag, den 27. September und Samstag, den 1. Oktober. Eine unbekannte Person beschädigte einen in der Sturmfederstraße abgestellten Ford Mustang und fuhr einfach davon, anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen. Wer gesehen hat, wie der Verursacher bzw. die Verursacherin gegen den Mustang gefahren ist oder sachdienliche Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

Wüstenrot: Auto ausgewichen und im Straßengraben gelandet - Zeugen gesucht

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich eine 23-Jährige am Freitagabend auf der Landesstraße 1090 bei Wüstenrot mit ihrem Audi in den Grünstreifen aus. Die junge Frau war gegen 19.20 Uhr in Richtung Neuhütten unterwegs, als ihr an einer Kurve vor dem Ortseingang Neuhütten ein dunkler Kleinwagen entgegenkam, der unvermittelt nach links auf die Fahrspur der 23-Jährigen ausscherte. Um eine Kollision zu vermeiden, wich diese mit ihrem Auto nach rechts aus. Dabei rollte der Audi Q2 ein Gefälle herunter und landete im Straßengraben. Der Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Kleinwagens fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Bad Rappenau: Schlüsseldiebin in Solebad - Zeugen gesucht

Mehrere Spind Schlüssel anderer Badegäste entwendete eine unbekannte Frau am Sonntag in Bad Rappenau. Unter einem Vorwand gelangte die Unbekannte zwischen 13 Uhr und 14Uhr in den Umkleidebereich des Schwimmbads in der Salinenstraße. Die Frau war wohl mit Badebekleidung aus dem Schwimmbadshop in die Umkleide gelangt. Dort und im Badebereich entwendete die Frau zwei Schlüssel anderer Badegäste. Sie konnte das Schwimmbad unerkannt verlassen. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen oder kann Hinweise auf die Frau geben? Die Frau wurde wie folgt beschrieben: - Zwischen 28 und 30 Jahre alt - Etwa 1,70 m groß - Schlank - Lippenpiercing - Dunkle Haare, als Dutt getragen - Karierte Hemdjacke - Weiß/graue Schuhe - Schwarze Hose (möglicherweise eine Leggins)

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

Heilbronn: Ohne Führerschein und unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss unterwegs

Mit seinem Roller kollidierte ein 44-Jähriger am Montagnachmittag mit einem geparkten Auto in Heilbronn. Gegen 16.40 Uhr war der Mann mit seinem Kraftrad gegen den in der Alexanderstraße geparkten Mercedes einer 86-Jährigen gefahren. Anstatt zu warten, versuchte der Mann wohl die Unfallstelle zu Fuß zu verlassen. Ein Zeuge konnte den 44-Jährigen bis zum Eintreffen der Streife aufhalten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Medikamenten- und Alkoholeinfluss fest. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,8 Promille. Der 44-Jährige musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Weiter war der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins und sein Roller hatte keine Kennzeichen. Diese waren dem 44-Jährigen wohl zuvor gestohlen worden. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde eine 81-Jährige am Sonntagmorgen in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau war gegen 6 Uhr in Heilbronn unterwegs. Am Platz am Bollwerksturm wurde die Radfahrerin schwer verletzt am Boden liegend aufgefunden. Ob die Frau aufgrund einer medizinische Ursache gestürzt oder die Verletzungen eine Folge des Sturzes waren, ist derzeit unbekannt. Das Polizeirevier Heilbronn sucht nach Zeugen, die gesehen haben, wie die Seniorin am Platz am Bollwerksturm von ihrem Fahrrad stürzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Gemmingen: 15.000 Euro Sachschaden bei Brand

Vermutlich ein technischer Defekt eines Einkochautomaten war die Ursache eines Brandes am Montagnachmittag in Gemmingen-Stebbach. Der Automat stand in einem Gartenhaus in der Ringstraße. Mutmaßlich ein durch diesen ausgelösten Kurzschluss sorgte dafür, dass das Gartenhaus gegen 16.30 Uhr Feuer fing und komplett abbrannte. Die Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude und eine Scheune konnte verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Eppingen: Fußgänger bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Vermutlich übersehen hat eine 56-Jährige Autofahrerin einen 75-jährigen Fußgänger am Montagnachmittag in Eppingen. Die Frau parkte gegen 16.15 Uhr rückwärts mit ihrem VW in der Eichgasse aus und erfasste dabei den Senior. Der Mann stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Polizist gebissen - Frau greift Beamte an

Eine 38-Jährige griff am Sonntagabend gegen 20 Uhr in Heilbronn-Böckingen einen Polizisten an. Die Beamten waren im Einsatz, weil sich die alkoholisierte Frau wohl weigerte eine Gaststätte in der Ludwigsburger Straße zu verlassen. Die Beamten forderten die Frau ebenfalls auf die Gaststätte zu verlassen und erteilten ihr einen Platzverweis. Dies ließ die 38-Jährige wohl ebenso kalt wie die Androhung von "unmittelbarem Zwang". Als die Frau Handschellen angelegt bekam, biss sie unvermittelt einen der Polizisten. Dieser wurde leicht verletzt. Die 38-Jährige wurde in eine Spezialklinik eingeliefert.

Heilbronn: Unter Alkoholeinfluss am Steuer und Polizeibeamtin angegriffen

Eine Polizeibeamtin attackierte ein 29-Jähriger in der Nacht auf Sonntag in Heilbronn-Böckingen. Der Mann hatte gegen 2.45 Uhr auf der Großgartacher Straße wohl unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen den Bordstein geprallt. Der Volvo des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem 29-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab knapp 2,6 Promille. Der Führerschein des Volvo-Fahrers wurde beschlagnahmt und er musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten. Hier musste er eine Blutprobe abgeben. Gegen 4.20 Uhr wurde die Polizei an die Wohnung des Mannes gerufen. Der 29-Jährige hatte offensichtlich randaliert. Ihm wurde der Gewahrsam erklärt und Handschellen angelegt. Der Mann versuchte in der Folge eine Polizistin mit einem Kopfstoß zu treffen, traf diese allerdings nicht. Er musste die Nacht in im Polizeigewahrsam verbringen. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

A6/Weinsberg: Mit Fahrbahnteiler kollidiert - 23.000 Euro Sachschaden

Um einen Zusammenstoß mit einem unbekannten Fahrzeug zu vermeiden, wich ein 18-Jähriger am Freitagabend auf der Autobahn 6 bei Weinsberg aus und kollidierte mit einem Aufpralldämpfer. Der junge Mann war mit seinem Audi SQ 7 gegen 21.30 Uhr auf dem linken von zwei Fahrtstreifen von Heilbronn-Neckarsulm in Richtung Nürnberg/Würzburg unterwegs. An der vierspurigen Stelle des Autobahnkreuzes Weinsberg näherte sich ein schnelles Fahrzeug von hinten und wechselte auf Höhe der Teilung der Fahrtstreifen nach rechts. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Audi-Fahrer nach links aus und kollidierte mit den Fahrbahnteilern. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro. Zeugen die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf das unbekannte schnelle Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefonnummer 07134 5130, zu melden.

