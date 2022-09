Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Internationaler Untersuchungshaftbefehl vollstreckt

Bremen (ots)

Bundespolizeiinspektion Bremen, 27.09.2022

Bundespolizisten haben einen 38-jährigen Mann festgenommen. Der nigerianische Staatsangehörige aus Bremen sollte von der Bundespolizeiinspektion Bremen als Zeuge in einem anderen Strafverfahren vernommen werden.

Bei der Personalienüberprüfung stellten die Ermittler fest, dass ein italienischer Untersuchungshaftbefehl gegen ihn vorlag. Er wird beschuldigt, im Jahr 2018 in einer Kleinstadt in der Nähe von Neapel Drogenhandel in 24 Fällen begangen zu haben. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und soll zeitnah an italienische Behörden überstellt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell