POL-WES: Voerde - Pkw erfasst Kleinkind - Rettungshubschrauber im Einsatz

Wesel (ots) - Ein Mann hat am Donnerstag versucht, vier T-Shirts aus einem Geschäft an der Straße Hohe Straße zu stehlen. Als der Unbekannte das Geschäft um 17.35 Uhr verlassen wollte, sprang der Alarm am Eingang an. Eine Verkäuferin sprach den Mann an, der ihr daraufhin die T-Shirts aus seinem Adidas-Rucksack aushändigte. Der dunkelhaarige Mann flüchtete Richtung Bahnhof. Er trug eine schwarze und kurze Hose, ein ...

