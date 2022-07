Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kollision zwischen Auto und Motorrad

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Auto und ein Motorrad sind am Dienstagmorgen in der Waldstraße zusammengestoßen. Offenbar hatte der 18-jährige Motorradfahrer die Rechts-vor-Links-Regel missachtet.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 18-Jährige mit seiner Maschine in der Waldstraße in Fahrtrichtung Dansenberg unterwegs. Die 39-jährige Autofahrerin kam mit ihrem Mercedes-Benz aus der Jahnstraße und wollte nach links in die Waldstraße in Fahrtrichtung Triftstraße abbiegen. Dabei kam es jedoch zur Kollision mit dem jungen Mann auf dem Kleinkraftrad.

Der 18-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden - der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. |cri

