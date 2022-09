BPOL-HB: ICE überfährt Straßenpfosten

Bremen (ots) - Bahnhof Uelzen, 21.09.2022 / 20:50 Uhr Ein 28-jähriger Mann aus Uelzen wird beschuldigt, zwei DB-Sicherheitsmitarbeiter auf dem Bahnsteig in Uelzen getreten, bedroht und beleidigt zu haben. Zuvor war er von der Mitfahrt in einem Metronom ausgeschlossen worden. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend um 20:50 Uhr auf Bahnsteig 103. Der alkoholisierte Mann hatte sich mit dem Zugbegleiter gestritten und ...

mehr